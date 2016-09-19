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Путин обсудит с кабмином соцполитику и встретится с паралимпийцами

Политика
19 сентября, 0:06 UTC+3 МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Также в рабочем графике президента значится беседа с учеными - получателями мегагрантов на проведение научных исследований
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в Кремле традиционное совещание с правительством, а также встретится с российскими паралимпийцами и с получателями научных грантов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Социальная политика

"Основным в повестке дня совещания (президента с членами кабмина) является вопрос о приоритетах демографической и социальной политики правительства на 2017 год и на трехлетний период", - говорится в сообщении пресс- службы. Путин обсудит с министрами и ряд текущих тем. Встреча состоится в первый день после прошедших выборов в Госдуму, на которой, по предварительным данным, лидирует "Единая России" во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Президент регулярно проводит встречи с правительством, на которых получает доклады и дает указания по наиболее актуальным вопросам различного характера. Последнее такое совещание состоялось 7 сентября, на нем обсуждалось, в частности, развитие Арктической зоны РФ, а также ликвидация последствий паводка на Дальнем Востоке.

Общение с паралимпийцами

Общение главы государства с атлетами по итогам крупных соревнований, в том числе - с олимпийцами и паралимпийцами, давно стало традицией. Такая встреча состоится в Кремле и сегодня, несмотря на то, что в Паралимпиаде 2016 года в Бразилии россияне участия не приняли из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России, а также отказа Международного паралимпийского комитета (МПК) допустить до Игр в индивидуальном порядке более чем 175 российских паралимпийцев.

Впрочем, по инициативе главы государства 8-9 сентября в Москве и Подмосковье состоялись состязания для российских паралимпийцев, в которых приняли участие 263 спортсмена. Соревнования прошли по семи видам спорта, еще по 11 состоялись мастер-классы. Во многих дисциплинах недопущенные до Паралимпиады в Рио российские спортсмены показали результаты выше мировых рекордов.

Путин ранее подчеркивал, что поощрение для победителей и призеров этих соревнований будет таким же, каким оно было бы по итогам выступлений в Бразилии.

Само же решение о недопуске россиян на Паралимпиаду российский лидер называл циничным и унизительным для МПК. По словам президента, дисквалификация паралимпийцев РФ лежит "вне права, вне морали и вне человечности". Путин обращал внимание и на двойные в действиях антидопинговых агентств.

Общение с учеными

Также в рабочем графике президента значится беседа с учеными - получателями мегагрантов на проведение научных исследований.

Программа мегагрантов стартовала в 2010 году, ее главная цель - привлечь в российские вузы ученых с мировым именем (в том числе, уехавших за рубеж россиян), чтобы стимулировать приток молодежи в сферу науки, образования и высоких технологий. "Также одна из задач - восполнение бурно развивающихся в мире и отсутствующих в российской науке компетенций; внедрение полученных научных результатов и разработок в экономику", - говорится в сообщении пресс- службы.

В Кремле отметили, что за шесть лет работы программы в России было создано 160 исследовательских лабораторий, возглавляемых ведущими учеными из более чем 45 стран. Более половины сотрудников этих коллективов составляют молодые научные работники, а некоторые из результатов исследований уже внедряются в отечественное производство.

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