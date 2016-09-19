Жуков предполагает конституционное большинство у "Единой России" в Госдуме 7-го созыва

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы 6-го созыва от "Единой России" Александр Жуков считает, что в новом созыве у единороссов будет конституционное большинство.

"Думаю, что будет конституционное большинство", - заявил он в прямом эфире телеканала "Россия 1".

Жуков объяснил это в том числе подавляющим доминированием единороссов в одномандатных округах, где, по последней информации, они получают 200 мандатов.

Госдума современной России. Спецпроект ТАСС