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СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ

Политика
19 сентября, 3:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Предполагается, что новое ведомство, в которое войдут ФСО и СВР, будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах, сообщает "Коммерсантъ"
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Здание ФСБ РФ в Москве

Здание ФСБ РФ в Москве

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств, предполагающая создание на основе ФСБ Министерства госбезопасности (МГБ), а также разделение функций МЧС между Минобороны и МВД, может пройти в России до президентских выборов 2018 года.

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Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, предполагается, что Министерство госбезопасности, в которое войдут ФСО и Служба внешней разведки, будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах. Следственное же управление министерства, которое получит статус главка, сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела, подследственность которых сегодня закреплена за Следственным комитетом и МВД.

По данным источников "Коммерсанта", в ходе реформы Следственный комитет России снова может стать структурой при прокуратуре России, из которой он был выделен в 2011 году. Соответственно, будет понижен и статус его главных управлений.

Минобороны, в свою очередь, может быть усилено за счет включения в его состав войск гражданской обороны, а также спасательных, пожарных и других служб МЧС, отмечает издание.

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В МВД же из расформированного министерства отойдет Госпожнадзор, который и ранее находился в его структуре.

В опрошенных "Коммерсантом" силовых и правоохранительных структурах намеченную реформу официально не прокомментировали. Сразу в нескольких ведомствах изданию неофициально подтвердили, что вопрос об упразднении спасательного ведомства с передачей его функций другим министерствам действительно рассматривается. В частности, по словам источников, речь может идти о передаче "пожарной" составляющей МЧС в ведение МВД, а спасательных и чрезвычайных подразделений - в Минобороны.

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