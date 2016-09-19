"Единая Россия" лидирует на выборах в краевую думу на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в думу Ставропольского края с более чем 58% голосов. Такие данные на 3:00 мск опубликовал краевой избирком в ГАС "Выборы".

"Единая Россия" набирает 58,15% голосов, ЛДПР - 16,29%, КПРФ - 14,57%, "Справедливая Россия" - 5,14%. Явка на выборах в ставропольскую краевую думу по данным на 3:00 мск составила 48,02%, подсчет голосов продолжается.

В Ставропольском крае были открыты 1287 избирательных участков, на них работали 6643 наблюдателя от политических партий и общественных объединений.