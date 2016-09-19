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"Единая Россия" набрала порядка 65% голосов на выборах в тюменскую облдуму

Политика
19 сентября, 5:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, сентября. /ТАСС
На втором месте, по данным ЦИК, идет ЛДПР с 14,69% голосов избирателей, на третьем - КПРФ с 9,32%, на четвертом - "Справедливая Россия" с 6,81%
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия", по данным на 04:29 мск, набрала 65,66% голосов избирателей на выборах в Думу Тюменской области, сообщили сегодня в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

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"На 04:29 мск "Единая Россия" лидирует на выборах в тюменскую Думу с 65,66% голосов избирателей", - говорится в сообщении ЦИК без указания количества обработанных протоколов участковых избирательных комиссий.

На втором месте, по данным ЦИК, идет ЛДПР с 14,69% голосов избирателей, на третьем - КПРФ с 9,32%, на четвертом - "Справедливая Россия" с 6,81%. Партия Роста, "Патриоты России", "Яблоко" не преодолели рубеж в 1%.

Все регионы Уральского федерального округа 18 сентября приняли участие в выборах в Госдуму. Выборы в региональный парламент прошли в Свердловской, Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

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