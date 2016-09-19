"Единая Россия" набирает на выборах в Заксобрание Ленобласти более 50% голосов

Мюзикл "Ла-ла-лэнд" стал победителем кинофестиваля в ТоронтоКультура 19 сентября, 7:21
После обработки 80% протоколов единороссы лидируют на выборах в ГД с 54,28%Политика 19 сентября, 6:25
"Единая Россия" лидирует на выборах в Заксобрание Омской областиПолитика 19 сентября, 6:18
Временами небольшой дождь и до 12 градусов тепла ожидается в МосквеМосква 19 сентября, 6:14
Сериал "Игра престолов" завоевал главную награду телепремии "Эмми"Культура 19 сентября, 6:06
В Кемерове из-за пожара в приюте для животных погибли более 110 собакПроисшествия 19 сентября, 5:56
"Единая Россия" лидирует на выборах в свердловскую облдуму после обработки 50% протоколовНовости Урала 19 сентября, 5:30
После обработки 70% протоколов единороссы лидируют на выборах в Госдуму с 54,13%Политика 19 сентября, 5:24
В ГД по спискам и одномандатным округам проходят предварительно 7 партийПолитика 19 сентября, 4:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области по результатам обработки 40% протоколов набирает более 50% голосов. Такие данные сообщили ТАСС в пресс-службе Леноблизбиркома.
"По выборам в областное Заксобрание пока обработано 40% протоколов. Явка составила 43%. "Единая Россия" набирает 51%, ЛДПР - 14,4%, КПРФ - 12,7%, "Справедливая Россия" - 13,6%", - рассказали в пресс-службе, добавив, что "по одномандатным округам в каждом округе пока лидируют кандидаты от "Единой России".
В бюллетенях для голосования значилось шесть партий: "Единая Россия", "Родина", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко". На 25 одномандатных мест претендовали свыше 100 кандидатов.