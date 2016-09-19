"Единая Россия" набирает на выборах в Заксобрание Ленобласти более 50% голосов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области по результатам обработки 40% протоколов набирает более 50% голосов. Такие данные сообщили ТАСС в пресс-службе Леноблизбиркома.

"По выборам в областное Заксобрание пока обработано 40% протоколов. Явка составила 43%. "Единая Россия" набирает 51%, ЛДПР - 14,4%, КПРФ - 12,7%, "Справедливая Россия" - 13,6%", - рассказали в пресс-службе, добавив, что "по одномандатным округам в каждом округе пока лидируют кандидаты от "Единой России".

В бюллетенях для голосования значилось шесть партий: "Единая Россия", "Родина", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Яблоко". На 25 одномандатных мест претендовали свыше 100 кандидатов.