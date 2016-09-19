"Единая Россия" проигрывает три одномандатных округа

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" предварительно не смогла одержать победу в трех из 206 одномандатных округов, где выдвигала своих кандидатов на выборах в Госдуму, прошедших 18 сентября. Соответствующие выводы следуют из данных обработки итоговых протоколов участковых избирательных комиссий, которые приводятся в режиме онлайн на информационных табло в ЦИК РФ.

В общей сложности представители "Единой России" баллотировались в 206 из 225 одномандатных округов, образованных на думских выборах. Для победы в округе претенденту достаточно набрать больше голосов, чем оппоненты.

Судя по предварительным данным, в трех округах единороссы уступают первые места представителям КПРФ. Речь идет о 22 округе (Марийский), где после обработки 91% протоколов участковых комиссий первое место занимает Сергей Казанков (КПРФ) с 46,6% голосов, что почти на 10% больше, чем у представляющей "Единую Россию" Ларисы Яковлевой. Коммунист Михаил Щапов уверенно лидирует в 93-м (Иркутском) одномандатном округе: после подсчета 98,57% протоколов у него 36,89% голосов против 26,15% Олега Канькова, баллотирующегося от "Единой России".

В 187 (Ульяновском) округе сохраняется некая интрига: там обработано 99,72% протоколов, но идущий первым коммунист Алексей Куринный опережает конкурента от "Единой России" Игоря Тихонова на 31 сотую процентного пункта (35,48% против 35,17%).

Помимо перечисленных КПРФ лидирует еще в четырех округах, в восьми округах пока первенствуют кандидаты от "Справедливой России", в пяти - ЛДПР. Среди кандидатов от непарламентских партий первые места в своих округах сохранили лидер "Родины" Алексей Журавлев в 89-м округе в Воронежской области и председатель "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов в 6-м округе в Башкирии. Самовыдвиженец Владислав Резник сохраняет большой отрыв от конкурентов в 1-м одномандатном округе в Адыгее.

Выборы в Госдуму проходили 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по одномандатным округам, 225 - по партийным спискам. "Единая Россия", по результатам обработки 70% протоколов, получает 54,13% голосов, также кандидаты партии лидируют пока в 203 одномандатных округах.

Госдума современной России. Спецпроект ТАСС

Выборы-2016. Предварительные итоги. Видеотрансляция