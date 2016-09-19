Более тысячи обращений поступило на горячую линию Мособлизбиркома в ходе выборов

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 1 тыс. обращений от жителей Московской области поступило на горячую линию Мособлизбиркома входе выборов 18 сентября. Об этом в понедельник сообщила журналистам председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова.
"Подавляющее большинство обращений носило информационно- разъяснительный характер. В основном, мы рассказывали избирателям, где находится избирательный участок, как можно было проголосовать зарегистрированным по месту пребывания и порядок голосования на дому - это стандартный набор обращений у нас", - сказала она.
18 сентября, в единый день голосования, в России прошли выборы депутатов Государственной думы VII созыва. Впервые после долгого перерыва они проходили по смешанной системе: половина депутатов (225 человек) избиралась по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.