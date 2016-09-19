Россия не присоединилась к обязательствам гуманитарного саммита в Стамбуле

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия не присоединилась к добровольным обязательствам по итогам майского Всемирного гуманитарного саммита, который был проведен по инициативе генсекретаря ООН в Стамбуле, поскольку они разрабатывались секретариатом ООН без участия государств-членов организации. Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии МИД РФ в связи с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в работе 71-й сессии Генассамблеи ООН.

Кроме того, указывается в документе, некоторые из упомянутых обязательств "выходят далеко за рамки международного гуманитарного реагирования".

"Мы не считаем, что принятые отдельными странами обязательства должны автоматически становиться универсальными", - отметили в дипведомстве.

Обеспечение потребностей населения, пострадавшего от гуманитарных кризисов, является важным направлением деятельности ООН, говорится в комментарии.

"Исходим из незыблемости руководящих принципов гуманности, нейтральности и беспристрастности при оказании гуманитарной помощи, закрепленных в резолюции ГА ООН 46/182 и формирующих основу нынешней международной системы гуманитарного реагирования", - подчеркнули в МИД РФ.

В Нью-Йорке 13 сентября открылась 71-я сессия ГА ООН. В рамках этого международного форума государствами -членами ООН будет обсуждаться широкий спектр наиболее актуальных проблем глобального и регионального измерения. Российскую делегацию на сессии возглавит министр иностранных дел страны Сергей Лавров, он выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи 23 сентября.