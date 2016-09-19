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Песков не подтвердил информацию о планах создать министерство госбезопасности

Политика
19 сентября, 13:01 UTC+3
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила о создании министерства госбезопасности, в которое якобы войдут ФСБ, ФСО, СВР
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о якобы имеющихся планах создать министерство госбезопасности.

"Нет, не могу", - ответил представитель Кремля на просьбу журналистов подтвердить данные из публикации газеты "Коммерсантъ" о создании министерства госбезопасности, в которое якобы войдут ФСБ, ФСО, СВР.

Издание ранее сообщило, что до президентских выборов 2018 года может произойти масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств, предполагающая создание на основе ФСБ Министерства госбезопасности (МГБ), а также разделение функций МЧС между Минобороны и МВД. 

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По словам собеседников издания, предполагается, что Министерство госбезопасности, в которое войдут ФСО и Служба внешней разведки, будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах. Следственное же управление министерства, которое получит статус главка, сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела, подследственность которых сегодня закреплена за Следственным комитетом и МВД.

По данным источников "Коммерсанта", в ходе реформы Следственный комитет России снова может стать структурой при прокуратуре России, из которой он был выделен в 2011 году. Соответственно, будет понижен и статус его главных управлений.

Минобороны, в свою очередь, может быть усилено за счет включения в его состав войск гражданской обороны, а также спасательных, пожарных и других служб МЧС, отмечает издание.

В МВД же из расформированного министерства отойдет Госпожнадзор, который и ранее находился в его структуре.

 

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