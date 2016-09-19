Песков не подтвердил информацию о планах создать министерство госбезопасности

Кокорин: болельщики имели право отвернуться от сборной после провала на ЕвроСпорт 19 сентября, 14:00
Курганские власти планируют создать группы по уходу за детьми при вузахНовости Урала 19 сентября, 13:46
Недели Северных стран в Петербурге: джаз, инновации, дни открытых дверей, ярмарка культурНовости партнеров 19 сентября, 13:45
Памятник Сталину в Сургуте дважды за четыре дня обливали красной краскойНовости Урала 19 сентября, 13:38
Объемы перевозки руды ФГК на ЮВЖД в августе 2016 года выросли на 20% - до 193 тыс. тоннТранспорт 19 сентября, 13:33
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в МонакоСпорт 19 сентября, 13:30
Новый номер журнала "Technowars" посвятили безопасности в киберпространствеНовости партнеров 19 сентября, 13:25
"Аэроэкспресс" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,4 раза, до 460 млн рублейТранспорт 19 сентября, 13:21
"Швабе" повысил качество полировки оптики на 10% за счет модернизацииНовости партнеров 19 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию СМИ о якобы имеющихся планах создать министерство госбезопасности.
"Нет, не могу", - ответил представитель Кремля на просьбу журналистов подтвердить данные из публикации газеты "Коммерсантъ" о создании министерства госбезопасности, в которое якобы войдут ФСБ, ФСО, СВР.
Издание ранее сообщило, что до президентских выборов 2018 года может произойти масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств, предполагающая создание на основе ФСБ Министерства госбезопасности (МГБ), а также разделение функций МЧС между Минобороны и МВД.
По словам собеседников издания, предполагается, что Министерство госбезопасности, в которое войдут ФСО и Служба внешней разведки, будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах. Следственное же управление министерства, которое получит статус главка, сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела, подследственность которых сегодня закреплена за Следственным комитетом и МВД.
По данным источников "Коммерсанта", в ходе реформы Следственный комитет России снова может стать структурой при прокуратуре России, из которой он был выделен в 2011 году. Соответственно, будет понижен и статус его главных управлений.
Минобороны, в свою очередь, может быть усилено за счет включения в его состав войск гражданской обороны, а также спасательных, пожарных и других служб МЧС, отмечает издание.
В МВД же из расформированного министерства отойдет Госпожнадзор, который и ранее находился в его структуре.