Хабиров покидает пост замначальника Управления президента по внутренней политике

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Радий Хабиров уходит с этого поста.

"Он был одним из сотрудников Управления по внутренней политике, насколько мне известно, действительно, Хабиров уходит из Управления по внутренней политике. Или уже ушел, или уходит, точно я не знаю, я не видел распоряжения по администрации, это указная должность (должность, на которую назначение происходит по указу президента РФ)", - уточнил Песков.

Он также признался, что не знает, "с какой формулировкой" Хабиров покидает работу в Кремле.

"Если я не ошибаюсь, - по собственному желанию", - предположил пресс-секретарь главы государства.