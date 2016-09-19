Песков: cитуация вокруг перемирия в Сирии оставляет желать лучшего

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Ситуация вокруг перемирия в Сирии оставляет желать лучшего.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответив, что работа по урегулированию продолжается .

"Пока ситуация оставляет желать лучшего", - сказал он, ответив, что фактически "единственной стороной, которая продолжает соблюдать перемирие, остается только ВС Сирийской арабской республики". Говоря о судьбе перемирия, Песков признался, что пока не может дать ответ на этот вопрос.

Кроме того, продолжаются такие "чудовищные происшествия", как, например, удар сил США по сирийским военным, который Пентагон назвал ошибочным. "Все это, конечно, ставит под угрозу режим прекращения огня", - сказал Песков. "Сейчас очень сложная ситуация", - добавил он.=

"Тем не менее, продолжается работа; глава МИД РФ со своим коллегой постоянно находится на связи", - сказал Песков. "Но однозначного ответа на вопрос (о судьбе перемирия) пока я дать не могу" , - добавил он.

Песков также сообщил, что "пока нет планов по телефонным разговорам" президента РФ Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой