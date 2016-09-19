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На парламентских выборах в Карачаево-Черкесии ЕР и коммунисты вошли в тройку лидеров

Политика
19 сентября, 13:57 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, сентября. /ТАСС
"Единая Россия" получила 81,67% голосов, КПРФ - 8%
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ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" получила около 82% голосов избирателей Карачаево-Черкесии на выборах в Госдуму. В тройку лидеров вошли также КПРФ и Коммунисты России, у которых 7,97% и 6,59% голосов избирателей соответственно, сообщил на итоговом заседании председатель избиркома республики Мехти Байтоков.

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"По федеральному избирательному округу наибольшее количество голосов получила "Единая Россия" - 81,67%, на втором месте КПРФ, набравшая около 8% голосов, а на третьем "Коммунисты России" - 6,59%", - сказал он. Остальные партии набрали от 0,05 до 1,07% голосов.

Байтоков отметил, что выборы в республике прошли спокойно при высокой явке. "Жалоб и заявлений не поступало, также не было обращений в правоохранительные и судебные органы. Были единичные случаи обращения граждан, когда они не могли найти себя в списках избирателей или найти свой избирательный участок", - добавил представитель Байтоков. По данным избиркома республики, явка на выборах в Госдуму в КЧР составила более 93%.

По одномандатному избирательному округу номер 16 в пользу кандидата от "Единой России" Расула Боташева отдали свой голос более 53% избирателей республики. Представитель "Коммунистов России" Эдуард Маршанкулов с 25% голосов занимает вторую строчку, а на третьем месте - кандидат от КПРФ Кемал Бытдаев, получивший 6,88% голосов избирателей.

В КЧР в единый день голосования, помимо выборов в Госдуму, прошли 17 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления, по итогам которых будут распределены 82 депутатских мандата. В семи сельских поселениях сформируют представительные органы, в восьми состоялись дополнительные выборы депутатов, в двух - повторные. В этот день Народное собрание КЧР провело также процедуру голосования по избранию главы региона из трех кандидатур, внесенных президентом РФ в региональный парламент. Депутаты единогласно поддержали Рашида Темрезова, который руководит регионом с 2011 года.

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