Сенатором от Карачаево-Черкесии назначен глава одного из районов республики Рауф Арашуков

ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Сенатором от Карачаево-Черкесии (КЧР) в Совете Федерации стал глава Хабезского района республики Рауф Арашуков, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Указ о назначении Рауфа Арашукова на должность представителя высшего исполнительного органа государственной власти КЧР в Совете Федерации подписан главой республики Рашидом Темрезовым в соответствии с федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.

На этом посту Арашуков сменит Крыма Казанокова, назначенного на эту должность в феврале 2016 года.

Список кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации - представителя от высшего исполнительного органа госвласти КЧР, куда помимо Арашукова вошли член Совета Федерации ФС РФ Крым Казаноков и зампредседателя гордумы Черкесска Иналь Гашоков, накануне был представлен в парламент республики.