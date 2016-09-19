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Сенатором от Карачаево-Черкесии назначен глава одного из районов республики Рауф Арашуков

Политика
19 сентября, 13:30 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, сентября. /ТАСС
На этом посту Рауф Арашуков сменит Крыма Казанокова, назначенного на эту должность в феврале 2016 года
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ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Сенатором от Карачаево-Черкесии (КЧР) в Совете Федерации стал глава Хабезского района республики Рауф Арашуков, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"Указ о назначении Рауфа Арашукова на должность представителя высшего исполнительного органа государственной власти КЧР в Совете Федерации подписан главой республики Рашидом Темрезовым в соответствии с федеральным законом "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в сообщении.

На этом посту Арашуков сменит Крыма Казанокова, назначенного на эту должность в феврале 2016 года.

Список кандидатур для наделения полномочиями члена Совета Федерации - представителя от высшего исполнительного органа госвласти КЧР, куда помимо Арашукова вошли член Совета Федерации ФС РФ Крым Казаноков и зампредседателя гордумы Черкесска Иналь Гашоков, накануне был представлен в парламент республики.

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