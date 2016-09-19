На довыборах в Волгоградскую облдуму победил представитель "Единой России"

ВОЛГОГРАД, 19 сентября /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Член партии "Единая Россия" Дмитрий Шипунов по итогам довыборов в Волгоградскую облдуму набрал наибольшее количество голосов избирателей и стал депутатом законодательного органа власти региона. Об этом в понедельник журналистам при подведении итогов выборов сообщил глава облизбиркома Геннадий Шайхуллин.

"Главный врач больницы города Волжского, единоросс Шипунов набрал 45,08% голосов. От него существенно отстали представители КПРФ (16,15%), ЛДПР (13,36%), "Справедливой России" (8,06%) и менее 5% набрали представители других партий", - сказал Шайхуллин.

Он отметил, что на данный момент обработаны все 100 процентов избирательных бюллетеней, явка на выборах в Волгоградской области составила 42%. "В ходе голосования в облизбирком поступило порядка 30 жалоб и обращений, но никаких подтверждений они не нашли. Отмечу, что никто из участников избирательной кампании в Волгоградской области итогов выборов не оспаривает и не намерен этого делать", - подчеркнул Шайхуллин.

Мандат депутата Волгоградской облдумы освободился, когда весной этого года депутат Виталий Лихачев был назначен заместителем губернатора региона. Позднее Лихачев выиграл конкурс и занял должность главы администрации Волгограда (сити-менеджера).

В единый день голосования в Волгоградской области прошли трехуровневые выборы. Жители региона определили представителей в Госдуме седьмого созыва, жители Волжского избрали депутата в региональный парламент, Волгоградская гордума пополнилась представителем Советского района Волгограда, в 17 муниципальных районах области выбрали глав и депутатов местных органов власти.

Дмитрию Шипунову 48 лет. В 1996 году он окончил Волгоградскую медицинскую академию. Сейчас является главным врачом клинической больницы номер 3 города Волжского. Кандидатом в депутаты облдумы был выдвинут партией "Единая Россия".