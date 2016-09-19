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Более 67 тыс. пользователей наблюдали за ходом выборов в Москве через онлайн-трансляцию

Политика
19 сентября, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
Трансляция прошла без сбоев, ее вели с помощью городской системы видеонаблюдения
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 67 тыс. пользователей следили за ходом выборов в Москве с помощью онлайн-трансляции на портале vybory.mos.ru в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

"В единый день голосования 18 сентября 2016 года за ходом выборов в Москве с помощью онлайн-трансляции на портале vybory.mos.ru следили 67,4 тыс. пользователей. Вместе они посмотрели более 40 тыс. часов или 1678 суток потокового видео, что составляет почти 10 Тб. Трансляция прошла без сбоев. Для организации трансляции с участков была задействована инфраструктура городской системы видеонаблюдения", - сказали в пресс-службе.

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Пик интереса пользователей пришелся на 9:00 утра и 18:00 мск. Длительность просмотра в среднем составляла от 3 до 20 минут, 3% пользователей смотрели видео более получаса, подчеркнули в департаменте.

По данным ведомства, большую часть онлайн-наблюдателей составили москвичи (75%), также за ситуацией следили жители других регионов - Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. За рубежом наибольшее число заходов было зафиксировано из США. Больше всего просмотров собрали УИК №1 в Шубинском переулке и УИК №8 в переулке Каменная Слобода, а также УИК №10 в Армянском переулке, к которому в этот день было приковано внимание СМИ. Трансляция со всех камер также была доступна в течение всего дня в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.

18 сентября, в единый день голосования, в России прошли выборы депутатов Государственной думы VII созыва. Впервые после долгого перерыва они проходили по смешанной системе: половина депутатов (225 человек) избирается по партийным спискам, половина - по одномандатным округам.

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