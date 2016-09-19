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"Яблоко", "Патриоты России", Партия роста, "Родина" и РППС провели депутатов в заксобрания

Политика
19 сентября, 13:53 UTC+3
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Яблоко", "Патриоты России", Партия роста, "Родина" и РППС провели депутатов в заксобрания - ЦИК.

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