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Путин: РФ будет проводить взвешенную внешнюю политику без агрессивности

Политика
19 сентября, 14:51 UTC+3
Но при соблюдении национальных интересов, подчеркнул президент
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия будет проводить взвешенную внешнюю политику без агрессивности, но при соблюдении национальных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Во внешней политике мы безусловно будем проводить взвешенную линию, направленную на сотрудничество со всеми нашими партнерами без всяких признаков какой-либо агрессивности, но при безусловном соблюдении наших национальный интересов и обеспечении обороноспособности государства", - сказал Путин, комментируя итоги выборов в Госдуму.

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