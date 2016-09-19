Путин: РФ будет проводить взвешенную внешнюю политику без агрессивности

СМИ: спецслужбы США нашли сходства во взрывных устройствах в Нью-Йорке и Нью-ДжерсиМеждународная панорама 19 сентября, 15:43
Сенатором от Северной Осетии останется Таймураз МамсуровПолитика 19 сентября, 15:39
Умышленный акт: что известно о взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 19 сентября, 15:37
Росатом локализует производство ветроустановок на волгодонском "Атоммаше"Экономика и бизнес 19 сентября, 15:36
Первое исследование российского арт-рынка с 1991 года представлено в МосквеКультура 19 сентября, 15:35
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленноПолитика 19 сентября, 15:26
"Мясная неделя" пройдет в Москве с 23 сентября по 2 октябряМосква 19 сентября, 15:23
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскамМеждународная панорама 19 сентября, 15:18
РМК стала титульным спонсором ХК "Трактор"Спорт 19 сентября, 15:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия будет проводить взвешенную внешнюю политику без агрессивности, но при соблюдении национальных интересов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во внешней политике мы безусловно будем проводить взвешенную линию, направленную на сотрудничество со всеми нашими партнерами без всяких признаков какой-либо агрессивности, но при безусловном соблюдении наших национальный интересов и обеспечении обороноспособности государства", - сказал Путин, комментируя итоги выборов в Госдуму.