МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ считает бессмысленным соблюдение сирийскими правительственными силами режима перемирия в одностороннем порядке в связи с постоянными обстрелами со стороны боевиков. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"Учитывая, что условия режима прекращения боевых действий боевиками не выполняются, считаем его соблюдение в одностороннем порядке сирийскими правительственными силами бессмысленным", - сказал Рудской.

США и сирийская оппозиция не выполнили ни одно из обязательств

В то же время Рудской заявил, что США и поддерживаемые ими группировки сирийской оппозиции не выполнили ни одно из обязательств, которые они приняли на себя в рамках соглашения в Женеве.

"Соединенные Штаты и контролируемые ими группировки так называемой здоровой оппозиции не выполнили ни одно из обязательств, взятых на себя в рамках женевских договоренностей. Главное, не произошло разделения умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры". Более того, мы наблюдаем не разъединение, а слияние отрядов умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и подготовку их к совместным наступательным действиям", - сказал Рудской.

Представитель Минобороны РФ в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве Александр Зорин в ходе видеоконференции сообщил, что российские специалисты с 12 сентября передали американским коллегам 16 запросов на предоставление информации. "Приходится констатировать крайне низкую активность американских коллег по реагированию на наши обоснованные озабоченности", - заявил офицер.

Он напомнил, что главным условием перемирия является разделение умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена в РФ). "К сожалению, американские коллеги до настоящего времени реальных шагов в этом направлении не сделали", - сказал Зорин.

"В ходе совещаний в Женевском центре вчера и сегодня американцы пытались убедить нас в том, что задача разделения террористов и оппозиции носит крайне сложный характер, и они напряженно работают над ее решением. Вместе с тем практических результатов этой деятельности до сих пор представлено не было", - добавил представитель Минобороны.

При этом, по его словам, переданные России 13 сентября материалы не соответствуют двусторонним договоренностям, поскольку содержат только общий перечень бандформирований, согласившихся выполнять режим прекращения боевых действий. "В нем не указаны координаты районов, где они действуют, нет численности, а также контактных данных лидеров бандформирований", - пояснил Рудской.

По данным Генштаба ВС РФ, режим перемирия в Сирии был нарушен с 12 сентября 302 раза, за это время погибли 63 мирных жителя, 252 получили ранения.

"Только за прошедшие сутки количество обстрелов со стороны бандформирований составило 53. Всего с начала объявления режима прекращения боевых действий он нарушался оппозицией 302 раза. За этот период погибло 63 и ранено 252 мирных жителей, потери сирийских вооруженных сил составили 153 человека", - сказал он.

Российская и сирийская авиация не наносила ударов

Сергей Рудской также подчеркнул, что российская и сирийская авиация за минувшую неделю не наносила ударов по районам, которые были согласованы в рамках соглашений, достигнутых в Женеве.

Он подчеркнул, что в соответствии с договоренностями было "полностью прекращено ведение огня по вооруженным формированиям на территориях, подпадающих под соглашение".

"В связи с этим считаю необходимым ответить на беспочвенные обвинения госсекретаря США Джона Керри, касающиеся так называемых неизбирательных бомбежек сирийской авиации. Никаких ударов ни российская, ни сирийская авиация по согласованным в рамках женевских договоренностей районам за последнюю неделю не наносили. Ни одного факта об этом нам представлено не было", - сказал Рудской.

Ранее Керри заявил, что сирийские войска под видом ударов по позициям группировки "Джебхат ан-Нусра" (позднее переименована в "Джебхат Фатх аш-Шам") атакуют районы, удерживаемые умеренной оппозицией.

Гумпомощь в Алеппо

Как заявили в Минобороны, проблемы с доставкой гуманитарной помощи в восточную часть сирийского Алеппо связаны с тем, что подконтрольные США вооруженные формирования не отвели силы от трассы Кастелло, не оборудовали КПП у этой дороги и не передали его Сирийскому обществу Красного Полумесяца.

"Остается нерешенным вопрос обеспечения безопасности гуманитарных конвоев в восточную часть города Алеппо. Это связано с тем, что подконтрольные США вооруженные формирования так и не оборудовали КПП в восточной части дороги Кастелло и Сирийскому обществу Красного Полумесяца его не передали. Отряды, вооружение и технику от дороги Кастелло не отвели", - заявил он.

При этом он отметил, что российская сторона, в свою очередь, оборудовала на западе трассы Кастелло КПП для пропуска гуманитарной помощи и гражданского транспорта и передала его представителям Сирийского Красного полумесяца. Кроме того, там была организована охрана отрядами народного ополчения "Бустан" и "Щит".

В свою очередь, спецпредставитель Минобороны РФ в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве Александр Зорин рассказал, что в течение стороны обсуждали ситуацию по трассе Кастелло. По его словам, представители ООН подтвердили, что эта дорога по-прежнему рассматривается в качестве главной транспортной магистрали для гуманитарных конвоев в восточную часть Алеппо.

"Мы сообщили главе американской делегации, что Россия и Сирия выполнили документально согласованные условия по демилитаризации дороги Кастелло. Однако этот факт почему-то вызвал только раздражение у партнеров", - рассказал Зорин.

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Он сообщил, что американская сторона так и не назвала сроки, в которые оппозиция развернет свой пропускной пункт. Кроме того, по его словам, российская сторона запросила в воскресенье данные для контактов с полевыми командирами по согласованию отвода сторон от дороги, однако не получила ответа.

"Вместе с тем на все запросы и претензии американской делегации российская группа своевременно представляет официальные и полные ответы", - подчеркнул он.

По мнению представителя Генштаба ВС РФ, Соединенные Штаты не имеют действенных рычагов влияния на умеренную оппозицию и незнакомы с реальной обстановкой в Сирии.

"Свидетельство тому - нанесенный позавчера авиацией международной коалиции бомбо-штурмовой удар по позициям сирийских войск в районе города Дейр-эз-Зор и начавшееся сразу после этого наступление бандформирований ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС)", - сказал Рудской.

Режим прекращения огня на территории Сирии действует с 12 сентября. В течение семи дней, по заявлениям Минобороны, он нарушался уже неоднократно, в результате чего погибло 63 и ранено 252 мирных жителей, потери сирийских вооруженных сил составили 153 человека.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье