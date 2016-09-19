"Единая Россия" по результатам выборов будет получать порядка 3 млрд руб. господдержки

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму будет получать ежегодно порядка 3 млрд рублей в качестве государственной поддержки, положенной по закону. Это следует из предварительных результатов голосования.
По закону партии, набравшие по итогам выборов по спискам не менее 3%, получают ежегодное государственное финансирование в размере 110 рублей за каждый полученный ими голос.
Согласно данным ЦИК РФ, после обработки порядка 99% протоколов за "Единую Россию" проголосовали 28,044 млн человек (54,17%). Соответственно, партия может рассчитывать более чем на 3 млрд рублей в качестве госфинансирования.
Второй результат у КПРФ - 6,921 млн голосов (или 13,37%). Это равносильно 762 млн рублей. ЛДПР (13,17%) может претендовать на 751 млн рублей, а "Справедливая Россия" с 6,21% - на 353,9 млн рублей.
Больше ни одна из партий не набирает необходимых для получения финансирования 3% голосов. По результатам прошлых думских выборов такой партией была "Яблоко", набравшая 3,43% и получавшая средства господдержки в течение почти пяти лет.
Выборы-2016. Предварительные итоги. Видеотрансляция