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"Единая Россия" по результатам выборов будет получать порядка 3 млрд руб. господдержки

Политика
19 сентября, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС
По закону партии, набравшие по итогам выборов по спискам не менее 3%, получают ежегодное государственное финансирование в размере 110 рублей за каждый полученный ими голос
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму будет получать ежегодно порядка 3 млрд рублей в качестве государственной поддержки, положенной по закону. Это следует из предварительных результатов голосования.

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По закону партии, набравшие по итогам выборов по спискам не менее 3%, получают ежегодное государственное финансирование в размере 110 рублей за каждый полученный ими голос.

Согласно данным ЦИК РФ, после обработки порядка 99% протоколов за "Единую Россию" проголосовали 28,044 млн человек (54,17%). Соответственно, партия может рассчитывать более чем на 3 млрд рублей в качестве госфинансирования.

Второй результат у КПРФ - 6,921 млн голосов (или 13,37%). Это равносильно 762 млн рублей. ЛДПР (13,17%) может претендовать на 751 млн рублей, а "Справедливая Россия" с 6,21% - на 353,9 млн рублей.

Больше ни одна из партий не набирает необходимых для получения финансирования 3% голосов. По результатам прошлых думских выборов такой партией была "Яблоко", набравшая 3,43% и получавшая средства господдержки в течение почти пяти лет.

Выборы-2016. Предварительные итоги. Видеотрансляция

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