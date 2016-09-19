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МИД РФ опроверг сообщения о закрытии антитеррористического информцентра в Багдаде

Политика
19 сентября, 17:15 UTC+3
В дипведомстве заявили, что цель этой информации - "посеять сомнения относительно цементирующего деятельность центра российского участия"
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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. МИД РФ назвал откровенной дезинформацией сообщения ряда СМИ о закрытии антитеррористического информационного центра в Багдаде с участием военных России, Сирии, Ирана и Ирака.

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"Данная заметка - это ни что иное как откровенная дезинформация, не имеющая ничего общего с реальным положением вещей. Ее цель - внести сумятицу среди наших друзей и единомышленников, посеять сомнения относительно цементирующего деятельность центра российского участия", - отметили в дипведомстве.

"Подчеркиваем, что информационный центр в Багдаде остается важным инструментом практического взаимодействия также с другими участниками в борьбе с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), имея в виду, что заинтересованность в поддержании и развитии такого взаимодействия подтверждена всеми нашими партнерами по центру", - указали в МИД РФ.

Как сообщили в министерстве, информация о закрытии информцентра была распространена интернет-ресурсом The Baghdad post под заголовком "О внезапной смерти альянса зла Москва - Тегеран - Дамаск - Багдад". "Со ссылкой на неназванные источники в нем утверждается, что деятельность информцентра сворачивается, в том числе прекращается обмен контртеррористической информацией. Примечательно, что такой опус был сразу же подхвачен рядом местных и зарубежных сетевых медиа-ресурсов", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что опровержение этого информационного вброса было распространено иракским информагентством NINA. 

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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