МИД РФ опроверг сообщения о закрытии антитеррористического информцентра в Багдаде

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. МИД РФ назвал откровенной дезинформацией сообщения ряда СМИ о закрытии антитеррористического информационного центра в Багдаде с участием военных России, Сирии, Ирана и Ирака.
"Данная заметка - это ни что иное как откровенная дезинформация, не имеющая ничего общего с реальным положением вещей. Ее цель - внести сумятицу среди наших друзей и единомышленников, посеять сомнения относительно цементирующего деятельность центра российского участия", - отметили в дипведомстве.
"Подчеркиваем, что информационный центр в Багдаде остается важным инструментом практического взаимодействия также с другими участниками в борьбе с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), имея в виду, что заинтересованность в поддержании и развитии такого взаимодействия подтверждена всеми нашими партнерами по центру", - указали в МИД РФ.
Как сообщили в министерстве, информация о закрытии информцентра была распространена интернет-ресурсом The Baghdad post под заголовком "О внезапной смерти альянса зла Москва - Тегеран - Дамаск - Багдад". "Со ссылкой на неназванные источники в нем утверждается, что деятельность информцентра сворачивается, в том числе прекращается обмен контртеррористической информацией. Примечательно, что такой опус был сразу же подхвачен рядом местных и зарубежных сетевых медиа-ресурсов", - отметили в МИД РФ.
В ведомстве добавили, что опровержение этого информационного вброса было распространено иракским информагентством NINA.
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.