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Правительство Карачаево-Черкесии ушло в отставку после избрания нового главы республики

Политика
19 сентября, 17:52 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 19, сентября. /ТАСС
Нынешний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава
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ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Карачаево- Черкесии ушло в отставку в связи с избранием нового главы республики, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

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"В соответствии с Конституции Карачаево-Черкесии правительство республики сложило свои полномочия перед избранным главой республики", - сказали в ведомстве.

Нынешний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава, отметили в пресс-службе.

18 сентября Народное собрание Карачаево-Черкесии провело процедуру голосования по избранию главы региона из трех кандидатур, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным в региональный парламент. Депутаты единогласно поддержали Рашида Темрезова, который руководит регионом с 2011 года.

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