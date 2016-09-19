Правительство Карачаево-Черкесии ушло в отставку после избрания нового главы республики

ЧЕРКЕССК, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Карачаево- Черкесии ушло в отставку в связи с избранием нового главы республики, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"В соответствии с Конституции Карачаево-Черкесии правительство республики сложило свои полномочия перед избранным главой республики", - сказали в ведомстве.

Нынешний кабинет министров продолжит исполнять обязанности до формирования нового состава, отметили в пресс-службе.

18 сентября Народное собрание Карачаево-Черкесии провело процедуру голосования по избранию главы региона из трех кандидатур, внесенных президентом РФ Владимиром Путиным в региональный парламент. Депутаты единогласно поддержали Рашида Темрезова, который руководит регионом с 2011 года.