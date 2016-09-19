МИД: РФ не снимает с повестки вопрос переноса совещания ОБСЕ по правам человека в Вену

ВАРШАВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Россия не отказывается от своего предложения перенести проведение обзорного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения из Варшавы в Вену.

Об этом в интервью ТАСС заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов, возглавляющий на совещании российскую делегацию.

Викторов напомнил, что прошлогоднее совещание ОБСЕ по человеческому измерению "было одним из самых конфронтационных и политизированных за всю историю". "В отношении российских участников наблюдалось нежелание услышать наши доводы, были прямые провокации, враждебность, что дало нам повод говорить о возможности переноса этого совещания из Варшавы в Вену", - сказал он.

"Этот вопрос нами не снят. Но в этом году, чтобы не блокировать совещание и не препятствовать обсуждению таких важных тем, мы получили заверения со стороны организаторов, председателя, получили гарантии, что доступ к участию и выражению своих мнений российским официальным представителям, членам гражданского общества будет обеспечен в полном объеме", - добавил Викторов. "Мы не хотим развития негативного сценария, но если этой деятельности будут препятствовать, мы просто свернем свою работу здесь и не будем связаны никакими договоренностями, которые будут достигнуты", - указал представитель МИД РФ.

Проблематика прав человека в ОБСЕ используется рядом стран в собственных целях

Гуманитарные вопросы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стали инструментом реализации политических целей и оказания влияния на другие страны, заявил Викторов, выступая на открытии обзорного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств стран - членов в области человеческого измерения.

"Проблематика прав человека - это крайне политизированная тема, которая используется отдельными нашими западными партнерами, для того, чтобы оказывать давление с целью изменить внешнеполитическую позицию, если не внутриполитическую ситуацию в тех или иных странах. Это неприемлемый подход, против которого мы последовательно выступаем", - сказал он.

"Когда отдельные государства присваивают себе роль менторов и пытаются говорить, что только они знают, как должны осуществляться права человека в отдельных странах и регионах, без учета культурных, политических, исторических особенностей этих регионов, это неправильно. Это не только не способствует, но и препятствует продвижению и осуществлению прав человека", - отметил Викторов. "Двойные стандарты зашкаливают", - констатировал он.

"В последние годы вместо конструктивного сотрудничества на направлении защиты прав человека преобладает стремление отдельных государств - участников ОБСЕ использовать правозащитную проблематику для навязывания собственных подходов и решения задач, которые имеют небольшое отношение к продвижению прав человека. Гуманитарная корзина используется как инструмент для достижения других внешнеполитических целей", - указал он.

По его словам, среди других проблем - "диспропорция между тремя корзинами деятельности ОБСЕ - вопросами безопасности, экономического взаимодействия, прав человека". "Она заключается в том, что в этой организации третья корзина считается наиболее важной. Это необоснованный крен, который нас не устраивает", - указал он.

Касаясь баланса между принятием мер по борьбе с терроризмом и соблюдением прав человека, Викторов подчеркнул, что "никакие действия по обеспечению безопасности, в том числе противодействие террористической угрозе не могут нарушать права человека". "В тоже время все здравомыслящие члены нашего европейского сообщества понимают, что терроризм - это такая уникальная угроза, которая иногда требует радикальных мер, - отметил он. - Грань тонкая, но везде есть понимание, что в борьбе с терроризмом необходимы жесткие меры, которые ни в коем случае не должны нарушать права человека".