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Молодые лидеры стран ШОС разработают в Омске дорожные карты совместных проектов

Политика
20 сентября, 0:29 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров
В повестке дня - торжественное открытие форума и пленарное заседание "Перспективы и возможности участия молодежи в работе институтов ШОС в условиях расширения организации"
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ОМСК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Дорожные карты совместных международных проектов в сфере молодежной дипломатии, образовательных институтов, предпринимательства и взаимодействия в области масс-медиа разработают участники Форума молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который открывается в Омске.

"Форум будет работать три дня. В нем участвуют молодые политики, предприниматели, ученые, журналисты и общественные деятели из 10 стран - Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Афганистана и Ирана. На тематических секциях будут разработаны комплексные дорожные карты совместных международных проектов в сфере науки, общественной дипломатии, бизнеса и медиа", - сообщили ТАСС в правительстве Омской области.

В повестке дня - торжественное открытие форума и пленарное заседание "Перспективы и возможности участия молодежи в работе институтов ШОС в условиях расширения организации". 21 сентября - день работы секций и разработки дорожных карт.

"22 сентября губернатор Омской области Виктор Назаров и зампредседателя Российского Союза Молодежи Татьяна Селиверстова проведут встречу с прибывшей на форум сирийской делегацией во главе с председателем Союза революционной молодежи Сирии, членом Народного собрания Сирии Маэн Абудом. Главный вопрос - установление дружественных отношений между молодежью двух стран, - рассказали в правительстве региона. - Будет также принята итоговая декларация форума".

Организаторами молодежного форума ШОС выступили Министерство образования и науки РФ, Общероссийская организация "Российский Союз Молодежи", правительство Омской области и Омский госуниверситет им. Ф.М. Достоевского.

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