Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 71-й сессии ГА ООН

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в США для участия в 71-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которая открылась в Нью- Йорке 13 сентября. Глава МИД РФ возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН.

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Как сообщили в российском дипведомстве, рабочая программа министра на полях сессии ГА ООН включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч.

"Министр примет участие в традиционных встречах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах, включая ОДКБ, БРИКС, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), международный "квартет" посредников по ближневосточному урегулированию и другие, а также в организуемых на полях Генассамблеи тематических мероприятиях высокого уровня по актуальным проблемам, - отметили в министерстве. - Запланирована беседа с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном".

23 сентября глава российского внешнеполитического ведомства выступит в ходе общеполитической дискуссии на Генассамблее.