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Сирийская армия отразила наступление боевиков в Алеппо

Политика
20 сентября, 6:05 UTC+3
Сирийские войска при поддержке ВКС России разгромили передовой отряд "Джебхат ан-Нусра", уничтожив 4 танка, 3 боевых машины пехоты, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 боевиков
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© EPA/STR

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 20 сентября. /ТАСС/. Подразделения сирийской армии на юго-западной окраине Алеппо ночью 20 сентября отразили наступление боевиков запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" в районе военных училищ и квартала 1070.

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Вид на Цитадель Алеппо из Старого города, Алеппо, 5 марта
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Алеппо: перемирие на руинах

Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В ходе дальнейшего контрнаступления сирийские войска при поддержке ВКС России разгромили передовой отряд террористов "Джебхат ан-Нусра", уничтожив 4 танка, 3 боевых машины пехоты, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 боевиков", - говорится в сообщении.

Накануне вечером боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" и примкнувшие к ним отряды вооруженной оппозиции предприняли наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе военных училищ и квартала 1070, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 500 м.

Сирийский конфликт и основные этапы его урегулирования

Основные группы сирийской оппозиции. Досье

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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