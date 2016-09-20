Сирийская армия отразила наступление боевиков в Алеппо

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 20 сентября. /ТАСС/. Подразделения сирийской армии на юго-западной окраине Алеппо ночью 20 сентября отразили наступление боевиков запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" в районе военных училищ и квартала 1070.

Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В ходе дальнейшего контрнаступления сирийские войска при поддержке ВКС России разгромили передовой отряд террористов "Джебхат ан-Нусра", уничтожив 4 танка, 3 боевых машины пехоты, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 боевиков", - говорится в сообщении.

Накануне вечером боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" и примкнувшие к ним отряды вооруженной оппозиции предприняли наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе военных училищ и квартала 1070, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 500 м.

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О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье