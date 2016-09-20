Сирийская армия отразила наступление боевиков в Алеппо

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 20 сентября. /ТАСС/. Подразделения сирийской армии на юго-западной окраине Алеппо ночью 20 сентября отразили наступление боевиков запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" в районе военных училищ и квартала 1070.
Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
"В ходе дальнейшего контрнаступления сирийские войска при поддержке ВКС России разгромили передовой отряд террористов "Джебхат ан-Нусра", уничтожив 4 танка, 3 боевых машины пехоты, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 100 боевиков", - говорится в сообщении.
Накануне вечером боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" и примкнувшие к ним отряды вооруженной оппозиции предприняли наступление с направления Хан-Туман на позиции сирийской армии в районе военных училищ и квартала 1070, вклинившись в оборону правительственных войск на глубину до 500 м.
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"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.
Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.
ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).