Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии

Новые инструменты информационной и маркетинговой поддержки малого и среднего бизнеса в РФКорпорация МСП 20 сентября, 13:59
Власти Гуанчжоу планируют организовать прямое авиасообщение с Уралом и СибирьюНовости Урала 20 сентября, 13:56
Отряд кораблей Северного флота пройдет море Лаптевых в сопровождении атомного ледоколаАрмия и ОПК 20 сентября, 13:41
ЦИК: призывы не признавать выборы в Госдуму в Крыму не имеют юридических основанийПолитика 20 сентября, 13:13
"Почта России" выпустила марки, посвященные Президентской академииНовости партнеров 20 сентября, 13:12
Что известно о секте "Аум синрикё"Происшествия 20 сентября, 13:00
Пресс-служба РГГУ: ни одно заявление об увольнении преподавателей еще не подписаноОбщество 20 сентября, 12:59
СМИ: президент Киргизии Атамбаев находится на лечении в ТурцииМеждународная панорама 20 сентября, 12:57
Николас Кейдж представил в Москве фильм "Крейсер" и признался в любви к ДостоевскомуКультура 20 сентября, 12:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Транспортные переходы и энергомост в Крыму с начала их функционирования могут быть переданы под охрану Росгвардии.
Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ, генерал-лейтенант Олег Борукаев.
"Сейчас создана межведомственная рабочая группа на базе федеральных органов исполнительной власти. В настоящий момент проводится экспертиза опасности, которая может возникнуть по транспортному переходу и энергомосту. После комплексной оценки угроз безопасности будет принято решение о принятии этих объектов под охрану либо войсками Росгвардии, либо комплексными силами и средствами", - сказал Борукаев.
Он уточнил, что на данный момент транспортный переход охраняют подразделения частных охранных предприятий, так как там проводятся строительные работы.
Росгвардия РФ: состав и задачи новой структуры