Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Транспортные переходы и энергомост в Крыму с начала их функционирования могут быть переданы под охрану Росгвардии.

Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ, генерал-лейтенант Олег Борукаев.

"Сейчас создана межведомственная рабочая группа на базе федеральных органов исполнительной власти. В настоящий момент проводится экспертиза опасности, которая может возникнуть по транспортному переходу и энергомосту. После комплексной оценки угроз безопасности будет принято решение о принятии этих объектов под охрану либо войсками Росгвардии, либо комплексными силами и средствами", - сказал Борукаев.

Он уточнил, что на данный момент транспортный переход охраняют подразделения частных охранных предприятий, так как там проводятся строительные работы.

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