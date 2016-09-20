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Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии

Политика
20 сентября, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Как сообщил замглавы ведомства, сейчас проводится экспертиза опасности, которая может возникнуть по транспортному переходу и энергомосту
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Транспортные переходы и энергомост в Крыму с начала их функционирования могут быть переданы под охрану Росгвардии.

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Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ, генерал-лейтенант Олег Борукаев.

"Сейчас создана межведомственная рабочая группа на базе федеральных органов исполнительной власти. В настоящий момент проводится экспертиза опасности, которая может возникнуть по транспортному переходу и энергомосту. После комплексной оценки угроз безопасности будет принято решение о принятии этих объектов под охрану либо войсками Росгвардии, либо комплексными силами и средствами", - сказал Борукаев.

Он уточнил, что на данный момент транспортный переход охраняют подразделения частных охранных предприятий, так как там проводятся строительные работы.

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