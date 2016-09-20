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Ростуризм: безвизовый туробмен с Индией и Ираном может быть введен "в ближайшем будущем"

Политика
20 сентября, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
В настоящее время практика таких безвизовых групповых поездок действует между Россией и Китаем
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Pawan Sharma

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ и Ростуризм активно работают над введением механизма взаимного безвизового группового туристического обмена с Индией и Ираном, эта работа может быть завершена в ближайшее время, сообщил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" глава Ростуризма Олег Сафонов.

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"Эту работу уже активно проводит Министерство иностранных дел Российской Федерации, Ростуризм тоже участвует в этой работе. Нужно все-таки понимать, что механизмы визовые межгосударственного сотрудничества - это прерогатива Министерства иностранных дел... Эта работа активно идет, и я надеюсь, что между Индией и Ираном и, в свою очередь, Российской Федерацией, эта работа в ближайшем будущем будет завершена", - сказал он.

Ранее о предложении Ростуризма ввести практику взаимного безвизового группового туристического обмена с Индией, Вьетнамом и Ираном Сафонов заявил на Восточном экономическом форуме 2016.

Сейчас практика таких безвизовых групповых поездок действует между Россией и Китаем. Соглашение между правительствами РФ и Китая о безвизовых туристических поездках в рамках организованных групп (через турфирмы) было подписано в 2000 г.

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