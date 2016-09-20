В Кремле желают президенту Киргизии скорейшего выздоровления

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В Кремле желают президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, проходящему медицинское обследование, скорейшего выздоровления. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы желаем скорейшего выздоровления Алмазбеку Шаршеновичу", - сказал Песков. При этом, отвечая на вопрос журналистов, пресс-секретарь российского лидера отметил, что у него нет дополнительных данных о здоровье Атамбаева, кроме тех, что известны из СМИ.

Ранее пресс-служба президента Киргизии сообщила, что Атамбаев взял краткосрочный отпуск для прохождения медицинского обследования. Предположительно, он вернется в Бишкек и приступит к работе 1 октября. "Состояние здоровья главы государства не вызывает опасений", - отметили в пресс-службе.

Из-за проблем со здоровьем Атамбаев вынужден был отменить рабочий визит в Нью-Йорк, где собирался принять участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства почувствовал недомогание, находясь в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, через который он летел в США. Прямо в аэропорту ему было сделано предварительное обследование, по результатам которого у президента были выявлены "симптомы проблем с сердцем". Турецкие медики рекомендовали Атамбаеву пройти углубленное медицинское обследование.