Путин сократил центральный аппарат МВД

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сократил предельную штатную численность центрального аппарата МВД на 761 единицу, а предельную штатную численность МВД почти на 100 тысяч человек или на 10%.
"Установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904 871 единицы", - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Этот документ вносит изменение в указ президента от 5 мая 2014 года, когда предельная штатная численность органов внутренних дел была установлена в количестве 1 млн 3 тыс. 232 единиц. Таким образом, предельная штатная численность органов внутренних дел сокращена на 98 тыс. 361 единицу или на 10%.
Тем же указом глава государства сократил предельную штатную численность центрального аппарата МВД на 761 единицу - также более чем на 10% - до 6714 единиц - и упразднил одну из должностей заместителей министра - теперь их стало 6. Ранее одним из заместителей министра внутренних дел РФ был главком Внутренних войск МВД, которые переведены из структуры МВД в Росгвардию.