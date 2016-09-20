Медведев встретился со старшим сыном Фиделя Кастро

Победу Кадырова на выборах главы Чечни отметили народными гуляньями в центре ГрозногоПолитика 20 сентября, 17:39
Патриарх признал справедливой критику строительства в Москве однотипных храмовОбщество 20 сентября, 17:37
Скандальный берлинский политик изнасиловал и убил мужчину, а затем покончил с собойМеждународная панорама 20 сентября, 17:24
Что нужно знать о Парижском соглашении по климатуОбщество 20 сентября, 17:20
Передел банкрота: на месте бывшего БЦБК может появиться "техногенная помойка"В стране 20 сентября, 17:15
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с катарцами в гостяхСпорт 20 сентября, 17:15
Путин: оборонным предприятиям надо наращивать производство гражданской продукцииАрмия и ОПК 20 сентября, 17:14
Путин наградил девочку, спасшую несколько человек во время шторма на озере в КарелииОбщество 20 сентября, 17:14
Глава Крыма Сергей Аксенов отказался от мандата в ГосдумуПолитика 20 сентября, 17:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях Международной конференции IASP 2016 в Москве встретился со старшим сыном Фиделя Кастро.
Фидель Кастро Диас-Баларт, занимающийся вопросами инновационного развития Кубы, подарил Медведеву свою книгу "Наука для инноваций: кубинский опыт".
Премьер-министр РФ передал привет кубинскому лидеру и рассказал, что перед юбилеем Фиделя Кастро говорил с ним по телефону и "это был оптимистичный разговор".
По словам российского премьера, Кастро во время разговора заметил, что хотел бы обсудить много двусторонних вопросов при следующей встрече.
Беседовали Медведев и сын кубинского лидера на русском языке.
Фидель Кастро Диас-Баларт родился 1 сентября 1949 года в Гаване. В 1974 году с отличием окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Работал в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова и на Нововоронежской АЭС. В 2000 году получил степень доктора физико-математических наук в Университете ядерных наук и технологий (Куба).
Занимал различные руководящие должности на Кубе в сфере атомной энергетики.