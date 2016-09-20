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Медведев встретился со старшим сыном Фиделя Кастро

Политика
20 сентября, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Встреча состоялась на полях Международной конференции IASP 2016 в Москве
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Сын кубинского политика Ф.Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (слева направо) на 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития IASP 2016

Сын кубинского политика Ф.Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (слева направо) на 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития IASP 2016

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях Международной конференции IASP 2016 в Москве встретился со старшим сыном Фиделя Кастро.

Фидель Кастро Диас-Баларт, занимающийся вопросами инновационного развития Кубы, подарил Медведеву свою книгу "Наука для инноваций: кубинский опыт".

Премьер-министр РФ передал привет кубинскому лидеру и рассказал, что перед юбилеем Фиделя Кастро говорил с ним по телефону и "это был оптимистичный разговор".

По словам российского премьера, Кастро во время разговора заметил, что хотел бы обсудить много двусторонних вопросов при следующей встрече.

Беседовали Медведев и сын кубинского лидера на русском языке.

Фидель Кастро Диас-Баларт родился 1 сентября 1949 года в Гаване. В 1974 году с отличием окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертацию по ядерной физике в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дубна). Работал в Институте атомной энергии им. И.В. Курчатова и на Нововоронежской АЭС. В 2000 году получил степень доктора физико-математических наук в Университете ядерных наук и технологий (Куба).

Занимал различные руководящие должности на Кубе в сфере атомной энергетики.

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