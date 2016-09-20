Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российских граждан среди пострадавших в Демократической Республике Конго нет

Политика
20 сентября, 14:48 UTC+3
Всего же сообщается о 19 погибших, включая трех полицейских, и более 100 раненых
Материал из 1 страницы
Столкновения сторонников оппозиции с силами правопорядка в Демократической Республике Конго

Столкновения сторонников оппозиции с силами правопорядка в Демократической Республике Конго

© AP Photo/John Bompengo

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российских граждан среди пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с силами правопорядка в Демократической Республике Конго нет. Об этом сообщили в МИД РФ.

"По поступающей информации, 19 сентября в столице ДРК городе Киншасе произошли столкновения сторонников оппозиции, требующих ухода президента страны Жозефа Кабилы со своего поста, с силами правопорядка, - отметили министерстве. - Протестные акции начались из-за необъявления Национальной независимой избирательной комиссией в этот день в соответствии с оговоренными конституцией ДРК временными рамками даты выборов главы государства и сопровождались поджогами, грабежами, случаями вандализма. Сообщается о 19 погибших, включая трех полицейских, и более 100 раненых".

"По сведениям посольства России в Киншасе, российских граждан среди пострадавших нет", - информировали в дипведомстве.

"В Москве неизменно выступают за политическое урегулирование разногласий в конголезском обществе, стабилизацию положения, решение всех спорных вопросов в правовом поле и через диалог, - подчеркнули в МИД РФ. - Продолжим внимательно следить за развитием событий в ДРК".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Конго (ДРК)
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Политики и общественные деятели голосуют на выборах в Госдуму
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин сократил центральный аппарат МВД
2
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
3
В Подмосковье возбуждено дело по факту нападения мужчины с бензопилой на супругов
4
Центробанк назвал нового лидера голосования за символ на банкнотах
5
Глава Минздрава РФ оказала помощь пассажиру рейса Москва - Нью-Йорк
6
Важные гособъекты в Крыму могут попасть под охрану Росгвардии
7
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по Сирии
Темы дня
Реклама