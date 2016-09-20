Российских граждан среди пострадавших в Демократической Республике Конго нет

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российских граждан среди пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с силами правопорядка в Демократической Республике Конго нет. Об этом сообщили в МИД РФ.

"По поступающей информации, 19 сентября в столице ДРК городе Киншасе произошли столкновения сторонников оппозиции, требующих ухода президента страны Жозефа Кабилы со своего поста, с силами правопорядка, - отметили министерстве. - Протестные акции начались из-за необъявления Национальной независимой избирательной комиссией в этот день в соответствии с оговоренными конституцией ДРК временными рамками даты выборов главы государства и сопровождались поджогами, грабежами, случаями вандализма. Сообщается о 19 погибших, включая трех полицейских, и более 100 раненых".

"По сведениям посольства России в Киншасе, российских граждан среди пострадавших нет", - информировали в дипведомстве.

"В Москве неизменно выступают за политическое урегулирование разногласий в конголезском обществе, стабилизацию положения, решение всех спорных вопросов в правовом поле и через диалог, - подчеркнули в МИД РФ. - Продолжим внимательно следить за развитием событий в ДРК".