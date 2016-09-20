Российских граждан среди пострадавших в Демократической Республике Конго нет

"ВКонтакте" запустила денежные переводы и голосовые сообщенияОбщество 20 сентября, 15:30
"На грани коллапса": Москва и Вашингтон не могут прийти к компромиссу по СирииМеждународная панорама 20 сентября, 15:29
Источник: сокращение штатной численности МВД связано с созданием РосгвардииПолитика 20 сентября, 15:18
Свыше 150 тыс. гостей приедут в Москву на фестиваль "Круг света" по туристическим путевкамМосква 20 сентября, 15:18
Пермский театр, приехавший на гастроли, потерял кота-артиста на Ярославском вокзале МосквыМосква 20 сентября, 15:13
"Метод Хэйра": как распределяются места в Госдуме по итогам выборовПолитика 20 сентября, 15:08
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у АлеппоПолитика 20 сентября, 14:56
Единый регистр больных ВИЧ запустят в регионах РФ 1 января 2017 годаОбщество 20 сентября, 14:52
Нарышкин: явка на выборах в Госдуму демонстрирует общеевропейский тренд на понижениеПолитика 20 сентября, 14:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российских граждан среди пострадавших в результате столкновений сторонников оппозиции с силами правопорядка в Демократической Республике Конго нет. Об этом сообщили в МИД РФ.
"По поступающей информации, 19 сентября в столице ДРК городе Киншасе произошли столкновения сторонников оппозиции, требующих ухода президента страны Жозефа Кабилы со своего поста, с силами правопорядка, - отметили министерстве. - Протестные акции начались из-за необъявления Национальной независимой избирательной комиссией в этот день в соответствии с оговоренными конституцией ДРК временными рамками даты выборов главы государства и сопровождались поджогами, грабежами, случаями вандализма. Сообщается о 19 погибших, включая трех полицейских, и более 100 раненых".
"По сведениям посольства России в Киншасе, российских граждан среди пострадавших нет", - информировали в дипведомстве.
"В Москве неизменно выступают за политическое урегулирование разногласий в конголезском обществе, стабилизацию положения, решение всех спорных вопросов в правовом поле и через диалог, - подчеркнули в МИД РФ. - Продолжим внимательно следить за развитием событий в ДРК".