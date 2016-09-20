Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российские и сирийские самолеты не наносили авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западе сирийского города Алеппо, заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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"Никаких авиаударов по гуманитарному конвою ООН на юго-западной окраине Алеппо российской или сирийской авиацией не наносилось", - сказал он.

Ранее в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщили об обстреле совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо 19 сентября, в результате чего погибли и получили ранения несколько человек. Агентство France-Presse со ссылкой на Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК и КП) сообщило, что в результате обстрела погибли около 20 гражданских лиц и один сотрудник Сирийского общества Красного Полумесяца.

Позже в ООН заявили о приостановке отправки гуманитарного конвоя в Сирию из-за проблем с безопасностью. Сирийское общество Красного Полумесяца также на три дня приостановило деятельность в Алеппо в знак протеста против обстрела.

В ООН отмечали, что не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий. В свою очередь, представитель американской администрации заявил, что гуманитарный конвой подвергся авиаудару, а не обстрелу, подчеркнув, что силы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции не имеют отношения к нападению.

Признаков попадания боеприпасов нет

Конашенков указал, что Минобороны РФ не зафиксировало на видео с места нападения на конвой признаков попадания по колонне каких-либо боеприпасов.

Он отметил, что накануне боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) около 19:00 мск начали наступление на Алеппо именно на том направлении, где было совершено нападение на конвой. При этом атака боевиков поддерживалась "мощнейшим огнем" танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня, заявил представитель Минобороны.

"Мы внимательно изучили видеосъемки так называемых активистов с места событий и не нашли никаких признаков попадания по автоколонне каких-либо боеприпасов. Отсутствуют соответствующие воронки, автомобили не имеют повреждений корпуса и разломов конструкций от взрывной волны авиабоеприпаса", - пояснил Конашенков.

"Все продемонстрированное на видеокадрах - прямое следствие пожара груза, который странным образом начался одновременно с проведением масштабного наступления боевиков на Алеппо. Кто его устроил и для каких целей, могут ответить только как всегда "случайно" оказавшиеся в нужное время и в нужном месте с видеокамерами представители близкой к "Джебхат ан-Нусре" организации "Белые каски", - добавил генерал.

Военные РФ не контролировали перемещение конвоя

Конашенков указал, что российская сторона не отслеживала перемещение автоколонны ООН после доставки гуманитарного груза.

Он пояснил, что российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сопровождал беспилотными средствами конвой, поскольку его маршрут проходил через территории, подконтрольные боевикам.

"Около 13:40 мск весь гуманитарный груз был благополучно доставлен до конечной точки. После чего российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии прекратил мониторинг автоколонны. Дальнейшие перемещения конвоя российской стороной не отслеживались. Вся информация о местонахождении автоколонны была известна только контролирующим эти районы боевикам", - заявил Конашенков.