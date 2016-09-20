Лавров встретится 21 сентября с генсеком НАТО и главой МККК

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует 21 сентября провести встречи "на полях" Генассамблеи (ГА) ООН с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом сообщили во вторник ТАСС в российской делегации.

"Завтра планируется проведение таких встреч", - подтвердили в делегации.

13 сентября в Нью-Йорке открылась 71-я сессия ГА ООН. Лавров возглавляет на ней российскую делегацию. Как ожидается, 23 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи. "На полях" сессии у главы МИД РФ состоится ряд двусторонних встреч.