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Лавров встретится 21 сентября с генсеком НАТО и главой МККК

Политика
20 сентября, 15:07 UTC+3
Как ожидается, 23 сентября глава МИД РФ выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует 21 сентября провести встречи "на полях" Генассамблеи (ГА) ООН с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом сообщили во вторник ТАСС в российской делегации.

"Завтра планируется проведение таких встреч", - подтвердили в делегации.

13 сентября в Нью-Йорке открылась 71-я сессия ГА ООН. Лавров возглавляет на ней российскую делегацию. Как ожидается, 23 сентября он выступит в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи. "На полях" сессии у главы МИД РФ состоится ряд двусторонних встреч.

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Столтенберг, Йенс Лавров, Сергей Викторович
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