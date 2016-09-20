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Источник: сокращение штатной численности МВД связано с созданием Росгвардии

Политика
20 сентября, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Собеседник агенства подчеркнул, что решение президента не связано с экономической ситуацией
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сокращение штатной численности МВД России связано с созданием Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

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Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сокращения в МВД, в том числе в центральном аппарате ведомства, не связаны с экономической ситуацией в стране. Это произошло из-за создания Росгвардии, куда перешли сотрудники вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также ОМОН и СОБР. Кроме того, указ президента привел в соответствие штатную численность ведомства после упразднения ФСКН и ФМС и передачи их функций МВД", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности МВД России на 15%, центральный аппарат ведомства сокращен примерно на 10%.

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