Источник: сокращение штатной численности МВД связано с созданием Росгвардии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Сокращение штатной численности МВД России связано с созданием Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сокращения в МВД, в том числе в центральном аппарате ведомства, не связаны с экономической ситуацией в стране. Это произошло из-за создания Росгвардии, куда перешли сотрудники вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также ОМОН и СОБР. Кроме того, указ президента привел в соответствие штатную численность ведомства после упразднения ФСКН и ФМС и передачи их функций МВД", - сказал собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении штатной численности МВД России на 15%, центральный аппарат ведомства сокращен примерно на 10%.