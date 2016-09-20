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Нарышкин уверен, что делегация РФ должна быть в ПАСЕ

Политика
20 сентября, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
По итогам прошедших 7 сентября в Москве переговоров с делегацией ПАСЕ Сергей Нарышкмн сообщил, что руководство ПАСЕ заявило о том, что ждет возобновления работы делегации РФ в полном формате
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин уверен, что российская делегация должна быть в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и отстаивать там свою точку зрения.

"Я уверен, что российская делегация должна быть в Парламентской ассамблее (Совета Европы), ... должна принимать участие, отстаивать свою точку зрения, защищать свою правду", - заявил он во вторник в интервью, транслируемом на сайте "Комсомольской правды".

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При этом глава палаты снова назвал "неправовым решением" принятие резолюции о лишении части полномочий делегации РФ, в том числе права голоса. "Это противоречит ценностям парламентаризма, демократии и, кроме того, нарушает устав Совета Европы", - подчеркнул спикер.

Он полагает, что решение о лишении права голоса делегации РФ "было принято под воздействием злобного русофобского визжащее-кричащего меньшинства ПАСЕ". "Уверен, что большинство понимает несправедливость, противозаконность, но должно пойти время. И по тем дискуссиям, которые мы сейчас ведем с руководством ПАСЕ, мы видим, что ситуация в головах меняется", - заключил он.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий, в том числе права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении делегации РФ в ее правах, но санкции продолжают действовать. В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ вплоть до конца 2015 года. В начале 2016 года Москва отказалась подавать заявку на участие в январской сессии ассамблеи, на которой подтверждаются полномочия делегаций на весь год.

Нарышкин по итогам прошедших 7 сентября в Москве переговоров с делегацией ПАСЕ во главе с ее спикером Педро Аграмунтом сообщил, что руководство ПАСЕ заявило о том, что ждет возобновления работы делегации РФ в полном формате. Нарышкин также подтвердил, что российские парламентарии готовы продолжить полноформатное сотрудничество на площадке ПАСЕ, но "соблюдая принцип равенства, который является базовым для этой организации".

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