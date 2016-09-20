Генпрокуратура не выявила серьезных нарушений в состоявшихся выборах

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ не выявила серьезных нарушений на прошедших выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
"По предварительным данным Генеральной прокуратуры России, в ходе избирательной кампании в Госдуму седьмого созыва существенных нарушений допущено не было", - сказал он.
Количество жалоб в прокуратуру в ходе выборов значительно ниже, чем на выборах 2011 года, сообщил также Куренной.
"Количество поступивших в прокуратуру жалоб оказалось значительно ниже в сравнении с аналогичной избирательной кампанией 2011 года", - сказал он.