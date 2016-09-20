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Путин объявил благодарность ряду депутатов Госдумы 6-го созыва

Политика
20 сентября, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Всего указом, опубликованным во вторник, различными орденами и медалями награждены десятки человек, представляющих различные профессии
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил ряд депутатов Госдумы 6-го созыва почетными грамотами президента РФ и объявил им благодарность главы государства. Указ о поощрении опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

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"За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу" почетными грамотами президента награждены депутаты Ольга Баталина (фракция "Единая Россия"), Владимир Плигин ("Единая Россия"), Надежда Герасимова ("Единая Россия"), Владимир Гутенев ("Единая Россия"), Виктор Заварзин ("Единая Россия"), Владимир Кашин (КПРФ), Леонид Левин ("Справедливая Россия") и Виктор Пинский ("Единая Россия").

Благодарность президента РФ с той же формулировкой объявлена парламентариям Ирине Яровой ("Единая Россия"), Андрею Макарову ("Единая Россия"), Ярославу Нилову ("Справедливая Россия"), Николаю Панкову ("Единая Россия") и Михаилу Емельянову ("Справедливая Россия").

Другим указом Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Курчатовского института Михаила Ковальчука, тем же орденом IV степени - спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, орденом Почета - директора Государственного русского музея Владимира Гусева, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - советника спикера Госдумы 6-го созыва Юрия Шувалова.

Всего этим указом различными орденами и медалями награждены десятки человек, представляющих различные профессии.

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