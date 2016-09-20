Путин объявил благодарность ряду депутатов Госдумы 6-го созыва

"Рай" Кончаловского: что мы знаем о фильме, выдвинутом на премию "Оскар"Культура 20 сентября, 19:15
"Барыс" прервал 10-матчевую победную серию ЦСКА в чемпионате КХЛСпорт 20 сентября, 18:53
Чуркин: соглашения по Сирии не могут выполняться, так как США отказываются их публиковатьПолитика 20 сентября, 18:45
Apple хочет запатентовать бумажный пакетЭкономика и бизнес 20 сентября, 18:20
РФС ведет работу, чтобы Фернандес смог сыграть в сборной до мая 2017 годаСпорт 20 сентября, 18:15
В Салониках завершилась выставка THESSALONIKI INTERNATIONAL FAIR TIF 2016Новости партнеров 20 сентября, 17:58
ПКР: поврежденная допинг-проба паралимпийца Романа Петушкова не доказывает его винуСпорт 20 сентября, 17:56
Победу Кадырова на выборах главы Чечни отметили народными гуляньями в центре ГрозногоПолитика 20 сентября, 17:39
Патриарх признал справедливой критику строительства в Москве однотипных храмовОбщество 20 сентября, 17:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил ряд депутатов Госдумы 6-го созыва почетными грамотами президента РФ и объявил им благодарность главы государства. Указ о поощрении опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в законотворческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу" почетными грамотами президента награждены депутаты Ольга Баталина (фракция "Единая Россия"), Владимир Плигин ("Единая Россия"), Надежда Герасимова ("Единая Россия"), Владимир Гутенев ("Единая Россия"), Виктор Заварзин ("Единая Россия"), Владимир Кашин (КПРФ), Леонид Левин ("Справедливая Россия") и Виктор Пинский ("Единая Россия").
Благодарность президента РФ с той же формулировкой объявлена парламентариям Ирине Яровой ("Единая Россия"), Андрею Макарову ("Единая Россия"), Ярославу Нилову ("Справедливая Россия"), Николаю Панкову ("Единая Россия") и Михаилу Емельянову ("Справедливая Россия").
Другим указом Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени главу Курчатовского института Михаила Ковальчука, тем же орденом IV степени - спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова, орденом Почета - директора Государственного русского музея Владимира Гусева, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - советника спикера Госдумы 6-го созыва Юрия Шувалова.
Всего этим указом различными орденами и медалями награждены десятки человек, представляющих различные профессии.