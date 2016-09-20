МИД РФ: Россия разделяет озабоченность ООН последствиями украинского закона об амнистии

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия разделяет озабоченность миссии ООН по правам человека на Украине последствиями принятого Верховной радой закона об амнистии, который имеет целью предоставить иммунитет лицам, действия которых могут быть квалифицированы как преступления против человечности. Об этом заявили во вторник в МИД РФ в связи с публикацией очередного доклада миссии.

"Разделяем озабоченность экспертов последствиями нового закона Украины об амнистии, который имеет целью предоставить иммунитет участникам военных операций на востоке страны - даже тем, чьи действия могут быть квалифицированы как преступления против человечности, - указали в МИД РФ. - И это на фоне отсутствия какого-либо прогресса в расследовании резонансных дел, включая события в Одессе в мае 2014 года".

В МИД РФ также выразили обеспокоенность данными миссии о росте случаев применения насилия в отношении журналистов на Украине.

"Удовлетворены пристальным вниманием миссии ООН к сложившейся на Украине бедственной ситуации со свободой слова и ограничением возможности для журналистов без опасений за свою жизнь заниматься профессиональной деятельностью", - добавили в министерстве.

Верховная рада 7 июля приняла закон об амнистии в 2016 году. Под нее подпадают, в том числе участники силовой операции Киева в Донбассе.

Рост жертв среди гражданского населения

В ведомстве также заявили, что Москва обеспокоена ростом жертв среди гражданского населения на юго-востоке Украины, которое констатировали наблюдатели миссии ООН по правам человека в этой стране.

"Ознакомились с пятнадцатым докладом наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине за период с 16 мая по 15 августа 2016 года. Не может не вызывать сожаление и глубокую обеспокоенность информация сотрудников ООН о росте жертв среди гражданского населения за последнее время, - говорится в комментарии. - На этом фоне особенно актуально звучит призыв ооновских экспертов к Киеву обеспечить контроль над действиями самостоятельных военизированных формирований вдоль линии соприкосновения".

В Москве "разделяют озабоченности, выводы и рекомендации ооновских экспертов в части совершаемых украинской стороной, особенно сотрудниками ее вооруженных сил и специальных служб, таких нарушений прав человека, как использование пыток и других видов жестокого обращения в местах лишения свободы, подконтрольных Киеву, произвольные задержания, содержание лиц под стражей без связи с внешним миром, сексуальное и гендерно-обусловленное насилие".

В этой связи в России "приветствуют возобновление прерванного в мае визита Подкомитета по предупреждению пыток" на Украину, который, как рассчитывают в МИД РФ, "сможет объективно оценить глубину существующих проблем и добиться того, чтобы украинские власти обеспечили функционирование пенитенциарной системы в соответствии с международно признанными нормами гуманитарного права и прав человека".

"Не могут не вызывать обеспокоенность с точки зрения условий жизни граждан Украины последствия решения официального Киева отступить от своих базовых правозащитных обязательств, - отметили в министерстве. - По оценкам ООН, такой подход уже привел к подрыву всей системы защиты прав населения страны".

Выполнить рекомендации ООН

Также Россия призывает Киев ответственно подойти к выполнению рекомендаций наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

"Призываем Киев со всей ответственностью подойти к выполнению подготовленных миссией ООН на Украине рекомендаций, - указали в российском дипведомстве. - Со своей стороны, продолжаем исходить из того, что изменить ситуацию на Украине, в том числе в восточных районах, и достичь там устойчивого мира возможно только путем неукоснительного выполнения Минских договоренностей".

Очередной доклад наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине был опубликован 15 сентября. Документ охватывает период с середины мая по середину августа. В нем сделан вывод об ухудшении ситуации с правами человека на востоке Украины по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Сотрудники мониторинговой миссии ООН установили, что примерно 70% всех предполагаемых ущемлений и нарушений прав человека с середины мая по середину августа "включают сообщения о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей инкоммуникадо" (без права общения с внешним миром - прим. ТАСС).

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