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Матвиенко считает слухами разговоры о ее возможном переходе на другую работу

Политика
20 сентября, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Глава Совфеда отметила, что прессе надо время от времени "вбрасывать в информационное пространство горячие темы"
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что все разговоры в СМИ о ее возможном переходе на другую работу являются не более чем слухами.

"Моя оценка - это слухи и не более того", - заявила сенатор в опубликованном на сайте "Российской газеты" интервью, отвечая на предложение корреспондента издания оценить появившуюся в прессе информацию о возможном переходе обоих спикеров парламента на "такую-то новую должность".

По мнению Матвиенко, "прессе же надо время от времени вбрасывать в информационное пространство горячие темы". "Обсуждают, конечно же, людей, которые на виду. Такая у нас судьба. Куда деваться?" - заключила она.

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