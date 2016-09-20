Матвиенко считает слухами разговоры о ее возможном переходе на другую работу

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что все разговоры в СМИ о ее возможном переходе на другую работу являются не более чем слухами.
"Моя оценка - это слухи и не более того", - заявила сенатор в опубликованном на сайте "Российской газеты" интервью, отвечая на предложение корреспондента издания оценить появившуюся в прессе информацию о возможном переходе обоих спикеров парламента на "такую-то новую должность".
По мнению Матвиенко, "прессе же надо время от времени вбрасывать в информационное пространство горячие темы". "Обсуждают, конечно же, людей, которые на виду. Такая у нас судьба. Куда деваться?" - заключила она.