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Жириновский, губернатор и боксер-олимпиец прошли в гордуму Саратова по спискам

Политика
20 сентября, 21:51 UTC+3 САРАТОВ /Корр. ТАСС, Иванна Орлова
Согласно утвержденному протоколу заседания горизбиркома, в числе избравшихся по партийным спискам единороссов - действующий губернатор области Валерий Радаев, а также боксер Артем Чеботарев
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САРАТОВ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Двадцать кандидатов в депутаты прошли в Саратовскую городскую думу по партийным спискам по итогам минувших выборов, в их числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский, действующий губернатор региона Валерий Радаев и участник Олимпиады-2016 боксер Артем Чеботарев, сообщили во вторник ТАСС в городском избиркоме.

"Обладателями мандатов в гордуму по партийным спискам стали 17 выдвиженцев "Единой России", двое коммунистов от КПРФ и по одному человеку от ЛДПР и "Справедливой России", - уточнили в ведомстве.

Согласно утвержденному протоколу заседания городского избиркома, в числе избравшихся по партийным спискам единороссов - действующий губернатор Саратовской области Валерий Радаев, а также боксер Артем Чеботарев - участник олимпийской сборной России на летних Играх в Рио-де- Жанейро. От ЛДПР же в саратовскую гордуму успешно баллотировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее ТАСС сообщал, что по итогам выборов в гордуму по одномандатным округам Саратова в муниципальное законодательное собрание не прошло ни одного партийца- оппозиционера: победили 16 единороссов и четверо самовыдвиженцев, двое из которых на выборах в гордуму прошлого созыва избирались от "Единой России".

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