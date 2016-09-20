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Лавров обсудил работу ООН с председателем сессии Генассамблеи организации

Политика
20 сентября, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня, а также ключевые аспекты текущей деятельности ООН
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил вопросы повышения эффективности деятельности ООН с председателем 71-й сессии Генассамблеи организации Питером Томсоном. Об этом сообщили во вторник в Министерстве иностранных дел России.

"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня с упором на укрепление эффективности деятельности ООН, а также ключевые аспекты текущей деятельности ООН", - отметили в российском дипведомстве.

Лавров возглавляет российскую делегацию на 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сегодня на полях мероприятия он принял участие в заседании Международной группы поддержки Сирии, министерской встрече стран БРИКС и провел ряд двусторонних встреч.

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История ООН, рассказанная дипломатами, – в спецпроекте ТАСС

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