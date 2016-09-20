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Лавров на МГПС указал на необходимость выполнения США обещания по размежеванию в Сирии

Политика
20 сентября, 23:15 UTC+3
На встрече в Нью-Йорке "общим было мнение о необходимости четкого соблюдения всеми сторонами режима прекращения боевых действий"
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече Международной группы поддержки Сирии (МГПС) в Нью-Йорке подчеркнул необходимость выполнения США обещания по отделению террористов от оппозиции. Об этом сообщили в российском дипведомстве, комментируя результаты встречи.

"Лавров подчеркнул приоритетное значение выполнения взятых на себя американцами обязательств по отделению умеренных оппозиционных групп от террористов и более активного воздействия на радикальные группировки имеющих на них влияние региональных сторон", - указали в министерстве иностранных дел.

В МИД РФ также отметили, что на встрече "общим было мнение о необходимости четкого соблюдения всеми сторонами режима прекращения боевых действий", и подтвердили, что "контакты между членами МГПС будут продолжены на полях "министерской недели" 71-й сессии Генассамблеи ООН".

В Нью-Йорке 20 сентября состоялось заседание МГПС, на котором обсуждалась ситуация с выполнением российско-американских договоренностей о перемирии. В ней приняли участие представители 25 стран и международных организаций. Встреча заняла около 50 минут. Ряд участников встречи - в том числе спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - позднее сообщили, что очередное заседание намечено на 23 сентября.

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