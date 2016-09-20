Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гатилов: дата межсирийских переговоров может быть определена по итогам встречи МГПС

Политика
20 сентября, 23:39 UTC+3
Замглавы МИД РФ выразил сомнение в том, что решение может быть принято 21 сентября
Материал из 1 страницы

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Дата начала межсирийских переговоров может быть определена по итогам встречи Международной группы поддержки Сирии (МГПС) в пятницу. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Не думаю, что это будет завтра сделано, - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда спецпосланник ООН по Сирии объявит дату межсирийских переговоров. - Думаю, по итогам МГПС". 

По словам дипломата, еще одна встреча МГПС на полях Генассамблеи ООН, которая запланирована на пятницу, "нужна, чтобы продолжить обсуждение ситуации, сложившейся в Сирии".

В МИД РФ сообщили, что Гатилов обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивеном О'Брайеном гуманитарную ситуацию в Сирии в свете российско-американских договоренностей о перемирии.

"Состоялся обмен мнениями о последнем развитии ситуации в Сирии с акцентом на необходимость улучшения гуманитарной обстановки в этой стране в контексте реализации российско-американской договоренности от 9 сентября, предусматривающей укрепление режима прекращения боевых действий", - информировали в российском дипведомстве.

Гатилов и О'Брайен также обсудили гуманитарную обстановку в Йемене и работу по итогам Всемирного гуманитарного саммита ООН в Стамбуле.

Договоренности РФ и США от 9 сентября по Сирии предусматривают доставку гуманитарной помощи нуждающемуся населению, прежде всего, в районе Алеппо.

В Нью-Йорке 20 сентября состоялось заседание МГПС, на котором обсуждалась ситуация с выполнением российско-американских договоренностей о перемирии в Сирии. В ней приняли участие представители 25 стран и международных организаций, встреча заняла около 50 минут. Ряд участников встречи, в том числе спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, позднее сообщили, что очередное заседание намечено на 23 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Гатилов, Геннадий Михайлович
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
24
Политики и общественные деятели голосуют на выборах в Госдуму
8
Председатель Партии роста Борис Титов принял участие в занятии по Хатха-йоге
3
МИД РФ представил систему онлайн-связи с россиянами в случае кризисных ситуаций за рубежом
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Барак Обама выступил с последней речью на сессии Генассамблеи ООН
2
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
3
Минобороны РФ: российская и сирийская авиация не наносила ударов по конвою ООН у Алеппо
4
Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом
5
В Москве начали включать отопление
6
Путин установил предельную штатную численность центрального аппарата Росгвардии
7
СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа
Темы дня
Реклама