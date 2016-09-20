Гатилов: дата межсирийских переговоров может быть определена по итогам встречи МГПС

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Дата начала межсирийских переговоров может быть определена по итогам встречи Международной группы поддержки Сирии (МГПС) в пятницу. Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Не думаю, что это будет завтра сделано, - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда спецпосланник ООН по Сирии объявит дату межсирийских переговоров. - Думаю, по итогам МГПС".

По словам дипломата, еще одна встреча МГПС на полях Генассамблеи ООН, которая запланирована на пятницу, "нужна, чтобы продолжить обсуждение ситуации, сложившейся в Сирии".

В МИД РФ сообщили, что Гатилов обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивеном О'Брайеном гуманитарную ситуацию в Сирии в свете российско-американских договоренностей о перемирии.

"Состоялся обмен мнениями о последнем развитии ситуации в Сирии с акцентом на необходимость улучшения гуманитарной обстановки в этой стране в контексте реализации российско-американской договоренности от 9 сентября, предусматривающей укрепление режима прекращения боевых действий", - информировали в российском дипведомстве.

Гатилов и О'Брайен также обсудили гуманитарную обстановку в Йемене и работу по итогам Всемирного гуманитарного саммита ООН в Стамбуле.

Договоренности РФ и США от 9 сентября по Сирии предусматривают доставку гуманитарной помощи нуждающемуся населению, прежде всего, в районе Алеппо.

В Нью-Йорке 20 сентября состоялось заседание МГПС, на котором обсуждалась ситуация с выполнением российско-американских договоренностей о перемирии в Сирии. В ней приняли участие представители 25 стран и международных организаций, встреча заняла около 50 минут. Ряд участников встречи, в том числе спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура и министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, позднее сообщили, что очередное заседание намечено на 23 сентября.