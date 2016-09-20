Россия и Вануату подписали соглашение об отмене виз

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с представителями двенадцати государств южной части Тихого океана (ЮЧТО) на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По итогам встречи Лавров и его вануатский коллега подписали соглашение об отмене виз между Россией и Вануату, а также план межмидовских консультаций с этой страной на 2017-2018 годы.
Кроме того, Россия и Науру подписали меморандум по рыболовству.
Во встрече также приняли участие представители Королевства Тонга, Папуа-Новой Гвинеи, Тувалу, Республики Островов Фиджи, островов Кука, Государства Самоа, Республики Маршалловы Острова, Федеративных Штатов Микронезии и Республики Палау.