РФ и страны СЕЛАК до конца года подпишут дорожную карту сотрудничества

СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детейКультура 21 сентября, 1:26
"Челси" победил "Лестер" в матче 1/16 финала Кубка английской футбольной лигиСпорт 21 сентября, 0:55
СМИ: жена подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке найдена в Саудовской АравииМеждународная панорама 21 сентября, 0:51
Медведев проведет совещание по основным параметрам бюджета на 2017-2019 годыЭкономика и бизнес 21 сентября, 0:49
Сборная Швеции обыграла команду Финляндии в матче Кубка мираСпорт 21 сентября, 0:47
Патриарх откроет в Москве выставку об истории Афона и погасит юбилейную маркуОбщество 21 сентября, 0:15
Путин проведет Совет по приоритетным проектам и поучаствует в пуске месторождения нефтиЭкономика и бизнес 21 сентября, 0:13
Встреча МГПС показала, что у перемирия в Сирии еще есть шансыМеждународная панорама 20 сентября, 23:58
В Казани объявлены имена 40 ученых-победителей конкурса мегагрантовНаука 20 сентября, 23:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия и страны Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) до конца года подпишут документ по политическому взаимодействию. Об этом сообщил в среду журналистам глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"У нас на Генассамблее достаточно большая латиноамериканская повестка дня, - сказал он. - Будет порядка девяти встреч". При этом ключевой, по его словам, станет многосторонняя встреча министра с руководящей тройкой СЕЛАК.
"Министры в прошлом году приняли совместное заявление об установлении механизма политического диалога и сотрудничества, - напомнил Щетинин. - Тогда была достигнута договоренность о том, что будет разработана дорожная карта такого сотрудничества, определены основные направления взаимодействия между Россией и странами СЕЛАК. А страны СЕЛАК - это вся Латинская Америка и Карибский бассейн".
"Такой документ у нас близок к завершению согласования, имеется приглашение Сергея Лаврова квартету СЕЛАК приехать в Москву до конца этого года для того, чтобы такой документ принять, - информировал он. - Мы рассчитываем, что на предстоящей в пятницу встрече соответствующая договоренность о встрече будет достигнута".