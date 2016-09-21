РФ и страны СЕЛАК до конца года подпишут дорожную карту сотрудничества

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия и страны Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) до конца года подпишут документ по политическому взаимодействию. Об этом сообщил в среду журналистам глава Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

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"У нас на Генассамблее достаточно большая латиноамериканская повестка дня, - сказал он. - Будет порядка девяти встреч". При этом ключевой, по его словам, станет многосторонняя встреча министра с руководящей тройкой СЕЛАК.

"Министры в прошлом году приняли совместное заявление об установлении механизма политического диалога и сотрудничества, - напомнил Щетинин. - Тогда была достигнута договоренность о том, что будет разработана дорожная карта такого сотрудничества, определены основные направления взаимодействия между Россией и странами СЕЛАК. А страны СЕЛАК - это вся Латинская Америка и Карибский бассейн".

"Такой документ у нас близок к завершению согласования, имеется приглашение Сергея Лаврова квартету СЕЛАК приехать в Москву до конца этого года для того, чтобы такой документ принять, - информировал он. - Мы рассчитываем, что на предстоящей в пятницу встрече соответствующая договоренность о встрече будет достигнута".