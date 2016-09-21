Лавров намерен обсудить с главой МИД Ирака борьбу с терроризмом в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров намерен обсудить с иракским коллегой Ибрагимом аль-Джаафари борьбу с терроризмом в Сирии.

"Каждый раз, когда мы встречаемся на Генассамблее, постоянно происходит что-то не очень приятное", - сказал российский министр на встрече.

"Я надеюсь, что у вас все получится. Все внимание мирового сообщества было устремлено на то, что вы предпринимаете, и были большие надежды, что будет успех. Безусловно, роль России в противостоянии терроризму была очень заметна, и эта роль была вне тех усилий, которые осуществляла коалиция. Безусловно, эта ситуация сказалась и на положение в Ираке, мы видим, что сейчас вы сталкиваетесь с большими вызовами и сложности очень большие, но нет другого выбора - надо продолжать", - заявил, в свою очередь, глава МИД Ирака.

По его словам, "та позиция, которую Россия занимает по Сирии, безусловно, сказывается на положении дел в регионе, потому что именно Сирия занимает то центральное положение в регионе".

Лавров сообщил: "Мы подтверждаем солидарность с руководством, народом Ирака и вашем противостоянии террористам, в котором уже есть заметные успехи".

"Мы очень ценим, что, занимаясь решением сложных проблем вашей страны, завершая работу по вытеснению ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из Ирака, решая задачи национального примирения, вы также тесно взаимодействуете с нами по борьбе с террористами в Сирии. Одно из свидетельств этого - функционирование в Багдаде совместного центра с участием Ирака, России, Сирии и Ирана. Его работа реально помогает координировать усилия и делать борьбу с террористами более эффективной. Надеюсь обсудить сегодня эти вопросы и вопросы наших двусторонних взаимоотношений, которые мы ценим", - подытожил Лавров.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье