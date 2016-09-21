Главы МИД России и Кубы подписали план политических консультаций на 2017-2019 годы

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес проводят встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Перед началом переговоров они подписали план политических консультаций между министерствами иностранных дел России и Кубы.

После этого переговоры продолжились за закрытыми дверями.

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