Источник: главы МИД РФ и Японии проведут двустороннюю встречу на полях ГА ООН

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ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Фумио Кисида планируют провести сегодня двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это подтвердил ТАСС информированный дипломатический источник.
"Встреча Лаврова с Кисидой ожидается 21 сентября", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что речь традиционно пойдет об актуальных двусторонних и международных вопросах.
Также сообщается, что Лавров проведет встречу с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
"Такая двусторонняя встреча планируется", - сказал собеседник агентства.
Как ожидается, стороны продолжат обсуждение сирийской и украинской проблематики.