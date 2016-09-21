Источник: главы МИД РФ и Японии проведут двустороннюю встречу на полях ГА ООН

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Фумио Кисида планируют провести сегодня двустороннюю встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Это подтвердил ТАСС информированный дипломатический источник.

"Встреча Лаврова с Кисидой ожидается 21 сентября", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что речь традиционно пойдет об актуальных двусторонних и международных вопросах.

Также сообщается, что Лавров проведет встречу с главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Такая двусторонняя встреча планируется", - сказал собеседник агентства.

Как ожидается, стороны продолжат обсуждение сирийской и украинской проблематики.