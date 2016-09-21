Лавров: Россия заинтересована в развитии торговых связей со странами ССАГПЗ

Эксперт: паводок в этом году в Приморье стал самым сильным за более чем 100 летПроисшествия 21 сентября, 3:56
Обвиняемый во взрыве в Нью-Йорке винил США в убийствах в Афганистане, Ираке и СирииМеждународная панорама 21 сентября, 3:44
Пусковые установки "Тополь" совершают ночной марш в Тверской области в рамках учения РВСНАрмия и ОПК 21 сентября, 3:37
Готовивший атаку на военную базу в США экс-военнослужащий приговорен к 30 годамМеждународная панорама 21 сентября, 3:25
СМИ: подозреваемому во взрыве в Нью-Йорке предъявлены более серьезные обвиненияМеждународная панорама 21 сентября, 2:56
Новые Samsung Galaxy Note 7 доставлены в розничные магазины СШАЭкономика и бизнес 21 сентября, 2:46
Пан Ги Мун призвал страны принять 1,2 млн беженцевМеждународная панорама 21 сентября, 2:31
СМИ: жителей юга России могут переселить на Дальний ВостокЭкономика и бизнес 21 сентября, 2:23
Ученые по-новому объяснили наличие водорослей в горах АнтарктикиНаука 21 сентября, 2:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии политического диалога и торговых связей со странами Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главами МИД государств ССАГПЗ.
"Считаем, что мы можем сблизить позиции по ряду вопросов и совместными усилиями улучшить ситуацию в регионе, который достаточно пострадал от нестабильности", - сказал он.
Глава МИД РФ также отметил, что еще одна тема для обсуждения - "углубление экономического и торгового сотрудничества". "У нас много различных проектов, включая совместные инвестиционные платформы", - указал Лавров.
"Ценим такой формат общения", - добавил российский министр.
Со своей стороны глава МИД Саудовской Аравии Адель аль- Джубейр отметил, что страны ССАГПЗ "хотят развивать более тесное взаимодействие с Российской Федерацией". "Готовы обсуждать сотрудничество с вашей страной как в области безопасности, так и в торговой сфере", - подчеркнул он.