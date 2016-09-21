Лавров: Россия заинтересована в развитии торговых связей со странами ССАГПЗ

ООН, 21 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии политического диалога и торговых связей со странами Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главами МИД государств ССАГПЗ.

"Считаем, что мы можем сблизить позиции по ряду вопросов и совместными усилиями улучшить ситуацию в регионе, который достаточно пострадал от нестабильности", - сказал он.

Глава МИД РФ также отметил, что еще одна тема для обсуждения - "углубление экономического и торгового сотрудничества". "У нас много различных проектов, включая совместные инвестиционные платформы", - указал Лавров.

"Ценим такой формат общения", - добавил российский министр.

Со своей стороны глава МИД Саудовской Аравии Адель аль- Джубейр отметил, что страны ССАГПЗ "хотят развивать более тесное взаимодействие с Российской Федерацией". "Готовы обсуждать сотрудничество с вашей страной как в области безопасности, так и в торговой сфере", - подчеркнул он.